POL-MR: Wenn der Vater mit dem Sohne... + Unauffällig auffällig + Eine Autofahrt - viele Verstöße + Ermittlungen nach Funden in der Lahn - Eigentümer gesucht + Baggerlöffel weg

Marburg - Wenn der Vater mit dem Sohne...

beim Aufräumen in einer Umkleidekabine Smartphones und Apple AirPods finden und mitnehmen...

Der nach dem gemeldeten Diebstahl der Geräte fahndenden und sehr aufmerksamen Streife entging nicht, dass zwei Personen beim Erblicken des Funkwagens plötzlich in einen Hinterhof verschwanden. Die Festnahme erfolgte am Montag, 26. Juni, bereits um kurz nach 10 Uhr. Im Rucksack fand die Polizei nicht nur die Beute, sondern auch noch ein Messer. Den Verlust ihrer Geräte hatten zwei Schüler nach dem Sportunterricht im Georg-Gassmann-Stadion bemerkt und sofort gemeldet. Die Technik ermöglichte eine ungefähre Ortung der Beute. Das Verhalten der Verdächtigen half dann weiter. Sowohl der 48 Jahre alte Vater als auch sein 16jähriger Sohn stehen nunmehr unter dem Verdacht des Diebstahls mit Waffen.

Kirchhain - Unauffällig auffällig

Der Versuch, bei der Verkehrskontrolle unauffällig eine Pillendose zu verstecken, weckte die Neugier der Polizei. Es stellte sich heraus, dass in der Dose 18 Gramm Amphetamine waren. Für den 52 Jahre alten Mann endete die Autofahrt mit der Kontrolle in der Frankfurter Straße am Montag, 26. Juni. Er muss sich demnächst wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss und wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die Polizei stellte das Amphetamin sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Neustadt - Eine Autofahrt - viele Verstöße

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Autos in der Marburger Straße am Montag, 26. Juni, gegen 15 Uhr, kam einiges zusammen. Der Drogentest bei dem 35 Jahre alten Autofahrer aus dem Vogelsbergkreis reagierte auf Amphetamine. Die Überprüfung hinsichtlich seines Führerschein ergab, dass er keinen hat. Außerdem befanden sich an dem Auto Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs und auf dem Kennzeichen war ein gefälschter TÜV-Stempel. Auch hier beendete die Polizei die Fahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Ermittlungen nach Funden in der Lahn - Eigentümer gesucht

Bei einer Lahnsäuberung auf Höhe der Aral-Tankstelle am Krummbogen förderten Taucher u.a. einen Motorroller, eine Geldkassette und einen aufgeschnittenen Tresor ans Tageslicht. Bisher ließen die Ermittlungen keine Zuordnung zu bereits gemeldeten Straftaten zu. Die Fahrgestellnummer des Motorrollers war noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Möglicherweise hat der Eigentümer den Verlust noch nicht bemerkt oder noch keine Anzeige erstattet. Auf der Geldkassette deutete die Aufschrift auf die Herkunft aus einem Cafe hin und auf dem Tresor ließ sich bislang das Wort "Eintritt" entziffern. Woher stammen diese Gegenstände? Wer solche Gegenstände vermisst und noch keine Anzeige erstattet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Münchhausen - Baggerlöffel weg

Am Neubau der Ortsumgehung an der Bundesstraße 252 bei Münchhausen/Wollmar stahlen Diebe einen sogenannten Baumaschinenlöffel im Wert von 8000 Euro. Sowohl das Aufladen als auch der Transport des schweren Teils erfordert eine entsprechende Logistik. Die Kripo erhofft sich Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 13 Uhr am Samstag und 06 Uhr am folgenden Montag, 26. Juni, Bewegung auf der Baustelle gesehen? Wer hat das Verladen des Baggerlöffels gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

