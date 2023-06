Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sicheres Marburg - Kontrollen am Freitag + Zusatzsicherung hielt + Zeugensuche nach Unfallfluchten in Stadtallendorf, Fronhausen und Wehrda

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Sicheres Marburg - Kontrollen am Freitag

Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei kontrollierte die Polizei Marburg im Rahmen des Programms "Sicheres Marburg" am Freitag, 23. Juni, zwischen 16 und 23 Uhr, vorrangig in der Marburger Innenstadt, an der Mensa und rund um den Hauptbahnhof. Bei einer Fahndung nach einer Körperverletzung gerieten an der Mensa insgesamt 12 Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 14 und 21 Jahren ins Visier. Vor Ort ließ sich eine Beteiligung an der Straftat nicht belegen. Die Polizei entließ alle nach erfolgter Überprüfung und sprach entsprechenden Platzverweise aus.

Wetter - Zusatzsicherung hielt

Die zusätzliche Sicherung einer zur Waschküche führenden Seiteneingangstür verhinderte ein Eindringen durch Einbrecher. An der Tür hinterließ der Täter einen eher geringen Schaden. Der versuchte Einbruch in das unterkellerte, zweigeschossige Einfamilienhaus in der Leitergasse war am Freitag, 23. Juni, zwischen 01 und 22.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Unfall zwischen Fußgängerin und weißem Kleintransporter - Zeuge auf der Parkbank gesucht

Nach bisherigen Informationen saß zur Zeit des Unfalls am Dienstag, 20. Juni, gegen 14.40 Uhr ein Mann auf der Parkbank gegenüber vom Unfallort. Der Unfall passierte an der Ampel vor dem Anwesen Niederkleiner Straße 40. Es kam zur Kollision zwischen einer die Fahrbahn überquerenden 69 Jahre alten Fußgängerin und einem weißen Mercedes Vito. Am Steuer des Kleintransporters saß ein 50 Jahre alter Mann. Nach dem Unfall transportierte ein Rettungswagen die nicht lebensgefährlich verletzte, ansprechbare Frau ins Krankenhaus. Von dem gesuchten Zeugen auf der Parkbank erhofft sich die Polizei wichtige Aussagen zum Unfallhergang und bitten ihn daher dringend, sich bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 zu melden.

Fronhausen - Unfallflucht auf dem Pendlerparkplatz

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls auf dem Pendlerparkplatz in der Bahnhofstraße. Der Unfall passierte zwischen 07.30 Uhr am Dienstag, 20. und 16.30 Uhr am Donnerstag, 22. Juni. Das noch unbekannte Fahrzeug kollidierte mit einem silbernen VW Polo mit Marburger Kennzeichen und verursachte an dessen Heck einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher fuhr weg, ohne die Polizei zu benachrichtigen oder zumindest eine entsprechende Nachricht am Auto zu hinterlassen. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem silbernen Polo gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer geben? Wo steht seit dieser Zeit ein frisch unfallbeschädigtes Auto, möglicherweise mit silberner Fremdfarbe an der Schadstelle? Hinweise bitte über die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Unfallflucht auf dem Parkplatz des Diakoniekrankenhauses

Der Schaden hinten links am Kotflügel und an der Heckstoßstange liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 2000 Euro. Der Verursacher des Schadens flüchtete. die Unfallflucht war am Freitag, 23. Juni, zwischen 10.30 und 18 Uhr. Der betroffene weiße VW Caddy mit Gießener Kennzeichen stand am Hebronberg in Werhda auf dem Parkplatz des Diakoniekrankenhauses. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell