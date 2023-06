Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei fragwürdige Tagessieger bei gezielter Geschwindigkeitsüberwachung - Kreis Mettmann - 2306019

Mettmann (ots)

Kreis Mettmann

Bei bestem Motorradwetter führten Spezialisten des Verkehrsdienstes am Sonntag, 04.06.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung im Nordkreis durch.

Im Rahmen der Aktion wurden insgesamt 35 Fahrzeuge kontrolliert, die das sommerliche Wetter für eine Spritztour genutzt hatten. Insgesamt stellten die Polizeibeamten dabei unter anderem neun Geschwindigkeitsübertretungen von Kradfahrern fest.

Den fragwürdigen "Tagessieg" in der Kategorie Motorrad sicherte sich ein 55-jähriger Fahrer einer Honda CB 750 auf der Straße "Hefel" in Velbert. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde der Velberter mit 88 km/h gemessen. Damit kommen auf ihn ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister zu.

Der zweite fragwürdige Tagessieger in der Kategorie Auto ist ein 19-jähriger Mettmanner. Er steuerte seinen 3er BMW auf der L239 (Ratinger Landstraße) in Mettmann bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h mit gemessenen 105 km/h. Da er sich noch in der Probezeit befindet, kommen auf ihn neben einem Punkt im Verkehrszentralregister und einem Bußgeld von 200.- EUR noch eine Nachschulung zu.

Bei den Kontrollen wurden an vereinzelten Fahrzeugen zudem Mängel festgestellt. Die Polizeibeamten fertigten hierzu mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, verhängten Verwarnungsgelder und gaben Mängelkarten aus.

Ein Appell der Polizei:

Bringen Sie weder sich noch andere unnötig in Gefahr! Vor dem Hintergrund der sommerlichen Wetteraussichten der nächsten Tage und dem kommenden Feiertag sowie dem damit zu erwartenden, verstärkten Aufkommen von Freizeitfahrten von Motorrad- und Autofahrern wird die Polizei die Verkehrslage sehr genau beobachten und weitere Kontrollen durchführen. Das Ziel der Polizei ist hierbei klar: Wir wünschen uns, dass alle sicher und gesund an ihrem Ziel ankommen!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell