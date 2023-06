Polizei Mettmann

POL-ME: Sieben Fahrgäste bei Vollbremsung eines Linienbusses verletzt - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2306016

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 05. Juni 2023, wurden insgesamt sieben Fahrgäste bei einer Vollbremsung eines Linienbusses leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 14:45 Uhr bog der Fahrer eines Linienbusses, aus der Mühlenstraße kommend, auf die Berghausener Straße in Richtung Langenfeld ein. Anschließend hatte er die Absicht, die nur wenige Meter entfernte Bushaltestelle "Langenfeld-Berghausen" anzufahren. Nach Zeugenangaben bog er mit mäßiger Geschwindigkeit in die Bushaltestelle ein, führte jedoch plötzlich und ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung durch. Die Fahrgäste, die von der Bremsung überrascht worden waren, wurden nach vorne geschleudert und zum Teil verletzt. Einer der Fahrgäste schlug gegen eine Glasscheibe, so dass diese zerbrach.

Alarmierte Rettungskräfte brachten eine 17-jährige Wuppertalerin sowie einen 38-jährigen Langenfelder zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Fünf weitere Fahrgäste wurden vor Ort erstmedizinisch versorgt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und das Verkehrskommissariat übernahm die weitere Bearbeitung.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

