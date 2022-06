Polizei Düsseldorf

POL-D: PRIOS-Einsatz am Hbf: Dealer mit Handy am Fahrradlenker - Drogen sichergestellt - Eine weitere Festnahme

Düsseldorf (ots)

Im Regelfall zieht die Handynutzung auf dem Fahrrad ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro nach sich. Ein 18-jähriger mutmaßlicher Drogendealer hat seit gestern Nachmittag aber ganz andere Sorgen. Auf den Mann waren die Polizistinnen und Polizisten vom ET PRIOS aufmerksam geworden, weil er auf dem Fahrrad sein Handy bedient hatte. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten Drogen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Ein weiterer Mann wurde gestern von der Brennpunkteinheit bei dem Verkauf von Drogen in Bahnhofsnähe vorläufig festgenommen.

Die Beamten des ET PRIOS kontrollierten den 18-Jährigen, weil er ihnen auf der Schlägelstraße auf dem Fahrrad entgegenkam und sein Handy benutzte. Als die Polizisten ihn nach Ausweispapieren durchsuchten, fanden sie zwölf "Bubbles" Kokain und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Der junge Albaner wurde vorläufig festgenommen und nach ersten Ermittlungen heute aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwartet jetzt ein entsprechendes Strafverfahren.

Am selben Nachmittag beobachtete die Brennpunkteinheit einen 33-Jährigen mehrfach bei dem Verkauf von Betäubungsmitteln und nahm ihn zunächst vorläufig fest. Der wohnungslose Albaner muss sich ebenfalls einem Strafverfahren stellen. In beiden Fällen beschlagnahmten die Beamten mehrere Gramm Kokain.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell