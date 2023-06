Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Landwirtschaftliche Scheune brennt aus

Vreden (ots)

Ereignisort: Vreden, Crosewick;

Ereigniszeit: 20.06.2023, 04.25 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen in Vreden eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Brand. In dem Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach standen Fahrzeuge sowie andere Gerätschaften. Zudem diente es als Lagerraum für Stroh. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Stallungen verhindern. Für die Löscharbeiten musste die Kreisstraße 18 gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen im niedrigen sechsstelligen Eurobereich taxiert. Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 in Borken haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Sperrung der Kreisstraße dauert zum jetzigen Zeitpunkt (20.06.2023, 13.30 Uhr) noch an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell