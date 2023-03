POL-PDLD: Landau - Brennende Mülltonnen

Landau (ots) - Am 19.03.2023 standen gegen 04:30 Uhr ein 25-jähriger und ein 19-jähriger PKW-Fahrer an der roten Lichtzeichenanlage in der Johannes-Kopp-Straße / Ecke L509. Der 25-Jährige setzte zurück und fuhr hierbei auf den PKW des 19-Jährigen auf. Hierdurch entstand geringer Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

mehr