Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geflüchtet, gestoppt, Gefängnis

Themar (ots)

Beamten der Hildburghäuser Dienststelle fiel Sonntagmorgen ein VW-Fahrer in Themar auf, der viel zu schnell unterwegs war. Sie nahmen die Verfolgung auf und wollten den Fahrer des PKW kontrollieren. Dieser aber flüchtete und stoppte schließlich auf einem Schotterparkplatz zwischen Themar und Lengfeld, nachdem er dort mit seinem Auto gegen ein Carport geprallt war. Der Fahrer stieg aus, sprang über einen Zaun und rannte auf und davon. Sein Beifahrer hingegen konnte von den Polizisten noch im Auto sitzend festgestellt werden. Sowohl bei dem 20-Jährigen selbst als auch im Fahrzeug konnte eine größere Menge an Metamphetamin festgestellt werden. Auch in der unmittelbaren Nähe des Autos fanden die Beamten weitere Drogen, die noch während der Fahrt aus dem Fenster geworfen worden waren. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest und führten ihn am Montag dem zuständigen Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann kam in die Jugendarrestanstalt nach Arnstadt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Fahrer, der weiterhin auf der Flucht ist, dauern gegenwärtig an.

