Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Landau (ots)

Am 18.03.2023 befuhr ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 16 Uhr die Wollmesheimer Straße stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Lazarettstraße kam der 78-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Straßenlaterne. Der Peugeot-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Energie Südwest wurde verständigt, da die Straßenlaterne verbogen war und in die Fahrbahn hineinragte. Am PKW Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Unfallursächlich dürfte auch die Alkoholisierung des 78-Jährigen gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird informiert.

