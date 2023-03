Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ladendiebstähle im Stadtgebiet

Landau (ots)

Gleich zu vier Ladendiebstählen kam es am 18.03.2023 im Stadtgebiet Landau. In der Dammühlstraße wurden in einem Supermarkt durch eine 41-Jährige Nüsse, Lachs und Gewürze im Wert von 37 Euro entwendet. Drei Dosen Alkoholika im Wert von 15 Euro wurden durch einen 25-Jährigen ebenfalls in der Dammühlstraße gestohlen. Ein 41-Jähriger langte gleich zwei Mal zu. Er entwendete zunächst Rasierklingen im Wert von 30 Euro in der Ostbahnstraße und anschließend Tabak im Wert von 11 Euro in einem Supermarkt in der Maximilianstraße. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Auch wurde durch die entsprechenden Supermarktfilialen Hausverbote ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell