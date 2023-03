POL-PDLD: Roschbach - Gestürzter, alkoholisierter Fahrradfahrer

Insheim (ots) - In der Nacht vom 16.03.23 auf den 17.03.2023 parkte in der Offenbacher Straße in Insheim ein PKW Audi. Am Morgen des 17.03.2023 musste der Audi-Fahrer einen Streifschaden am Kotflügel vorne links feststellen, welcher augenscheinlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 2500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und ...

mehr