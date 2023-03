POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Aus Kurve geflogen und überschlagen

Germersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in zwei Fällen zu Einbruchsdiebstählen im Stadtgebiet Germersheim. Die noch unbekannten Täter schlugen die Fensterscheibe einer Kanzlei in der August-Keiler-Straße ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurden mehrere Schränke durchwühlt, offenbar wurde jedoch nichts entwendet. In derselben Nacht wurde zusätzlich in das Verkaufsgebäude ...

mehr