Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Rodenberg (ots)

(He.) Am Montag kam es in Rodenberg auf der Straße Allee, Höhe der Straße Masch zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jährige Fahrradfahrer aus Lauenau befuhr genauso wie der 79-jährige Autofahrer aus Apelern die Straße Allee in Richtung Rodenberg-Zentrum. Der Fahrradfahrer stoppte auf Höhe der Einmündung der Straße Masch, als der Autofahrer auf derselben Höhe war, bog der Radfahrer in die Straße Masch, nach links ein, ohne auf den in gleiche Richtung fahrenden PKW zu achten. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer ist unachtsam abgebogen und hatte Glück im Unglück, jedoch erwartet ihm auch noch eine Geldbuße in Höhe von 170 Euro, da er durch sein Verhalten einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell