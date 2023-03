Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich Queichheimer Brücke

Landau (ots)

Am Vormittag des 18.03.2023 wurde durch die Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle in Landau in Höhe der Queichheimer Brücke durchgeführt. Hierbei mussten zehn Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie nicht angegurtet waren. Weitere zehn Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Handy benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Ein 29-jähriger E-Scooter Fahrer musste wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz beanzeigt werden, da dessen E-Scooter nur über die alte grüne Plakette verfügte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mit erheblichen Konsequenzen muss ein 26-jähriger Porsche-Fahrer rechnen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesem Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Kokain. Auf der Dienststelle wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zu allem Überfluss konnte in dessen Geldbeutel noch eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Porsche-Fahrer wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

