POL-PDLD: Landau - Erst Fahrrad und dann Handtasche geklaut, Eigentümer gesucht

Landau (ots)

Am 18.03.2023 konnte gegen 13:40 Uhr durch eine aufmerksame Bürgerin ein 41-Jähriger beobachtet werden, welcher sich an einem Rucksack zu schaffen machte, welcher an einem Verkaufsständer eines Geschäftes in der Gerberstraße hing. Die Diebstahlssicherung wurde durch den 41-Jährigen durchtrennt und der Rucksack entwendet. Die 50-jährige Bürgerin wollte den 41-Jährigen festhalten, da sie diesen auf frischer Tat ertappte. Dabei stieß der 41-Jährige die aufmerksame Bürgerin zu Boden. Diese erlitt hierdurch Schürfungen und Rötungen an beiden Händen. Die 50-Jährige ließ jedoch nicht locker, verfolgte den 41-Jährigen weiterhin und verständigte die Polizei. Der 41-Jährige konnte sodann auf dem Rathausplatz gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 41-Jährige zunächst mit einem Fahrrad an die Tatörtlichkeit gelangte. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde. Gegen den 41-Jährigen wurden Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls sowie Fahrraddiebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter TEL: 06341 2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

