POL-PDLD: Landau - Alkoholisiert aufgefahren

Landau (ots)

Am 19.03.2023 standen gegen 04:30 Uhr ein 25-jähriger und ein 19-jähriger PKW-Fahrer an der roten Lichtzeichenanlage in der Johannes-Kopp-Straße / Ecke L509. Der 25-Jährige setzte zurück und fuhr hierbei auf den PKW des 19-Jährigen auf. Hierdurch entstand geringer Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird informiert.

