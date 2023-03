Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Ohne Führerschein von der Fahrbahn abgekommen

Offenbach (ots)

Am 18.03.2023 befuhr gegen 23 Uhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die K40 von Hochstadt kommend in Richtung Offenbach. In einer Rechtskurve kam der 18-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug er sich mehrfach. Der Opel-Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden - Gesamtschadenshöhe ca. 10.000EUR. Über eine Fahrerlaubnis verfügt der 18-Jährige nicht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurden eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die K40 in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell