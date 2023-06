Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße und Schützenstraße, Landesstraße 510;

Unfallzeit: 19.06.2023, 13.00 Uhr und 16.00 Uhr sowie 21.40 Uhr;

Die Bilanz dreier Verkehrsunfälle am Montag in Gronau: vier Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 24.000 Euro. Gegen 13.00 Uhr wollte eine 33 Jahre alte Autofahrerin die Enscheder Straße von der Beckerhookstraße kommend in die Kaiserstiege queren. Dabei übersah sie eine von links kommende 65-jährige Enschederin in ihrem Wagen. Es kam zur Kollision.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Schützenstraße. Als eine 43 Jahre alte Autofahrerin von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr fahren wollte, kollidierte sie mit dem Auto eines 19-jährigen Gronauers. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide leicht.

Kurz vor dem Sonnenuntergang trug sich ein dritter Unfall auf der Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße / Alstätter Straße zu. Vor einer Grünlicht zeigenden Ampel wartete ein Kradfahrer. Er hatte kurz zuvor den Zustand seines Fahrzeugs auf einen technischen Mangel überprüft. Als er wieder auf seinem Motorrad saß, um die Fahrt fortzusetzen, passierte rechtsseitig den immer noch stehenden ein 62 Jahre alter Autofahrer. Der Gronauer hatte die Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Eper Straße kommend in Richtung Enscheder Straße befahren. Auf der Kreuzung kollidierte der 62-Jährige mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 24 Jahre alten Gronauerin. Diese hatte nach links in die Alstätter Straße abbiegen wollen und ihre Fahrt fortgesetzt, nachdem der Motorradfahrer zunächst keine Anstalten gemacht hatte, anzufahren.

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell