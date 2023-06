Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 6. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Touchscreen-Monitore aus Traktoren entwendet

Samstag, 03.06.2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 05.06.2023, 07:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh gelangten unbekannte Täter nach gewaltsamer Überwindung des Zaunes auf das Grundstück eines Betriebes für Agrartechnik in Schöppenstedt, Neue Straße. Hier drangen der oder die Täter ebenfalls gewaltsam in die Fahrerkabinen von sieben abgestellten Traktoren ein. Aus den Traktoren wurden jeweils die fest verbauten Touchscreen-Monitore entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Cremlingen: Baucontainer aufgebrochen, Geräte entwendet

Donnerstag, 01.06.2023, 18:00 Uhr, bis Montag, 05.06.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 01.06.2023, 18:00 Uhr, und Montag, 05.06.2023, 07:30 Uhr, nach Aufbrechen der Türen in drei Baucontainer ein und entwendeten hieraus verschiedenste Baugerätschaften im Wert von rund 2500 Euro. Tatort: Baustelle an der Landesstraße 631, zwischen Cremlingen und Hordorf, dortige Sandbachbrücke. Hinweise: 05306 / 932230

Schladen: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Autofahrer

Montag, 05.06.2023, gegen 18:55 Uhr

Beim Einfahren von einem Parkplatz in der Hermann-Müller-Straße in die Bahnhofstraße in Schladen übersah am Montagabend eine 82-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto einer 38-jährigen Autofahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die 38-jÄhrige stark abbremsen. Ein ihr nachfolgender 36-jähriger Autofahrer bremste mit seinem PKW ebenfalls stark ab, fuhr jedoch auf das Auto der 38-Jährigen auf. Durch die Kollision erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Zu einer Berührung mit dem PKW der 82-Jährigen war es nicht gekommen.

