POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 5. Juni 2023:

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 5. Juni 2023:

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Eigentümer eines Fahrrades

Montag, 22.05.2023, gegen 17:50 Uhr

In einem Ermittlungsverfahren zu einem Fahrraddiebstahl sucht die Polizei den bislang unbekannten Eigentümer eines Fahrrades (beigefügtes Bild). Demnach steht ein 15-jähriger Jugendlicher im Verdacht, am Montag, 22.05.2023, gegen 17:50 Uhr, das ungesichert abgestellte Fahrrad im Bereich der Räubergasse entwendet und später im Bereich der Ludwig-Richter-Straße in einem Busch abgelegt zu haben. Hinweise zum Eigentümer erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

