POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.06.2023.

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr.

Salzgitter, Thiede, Geitelder Weg (Ortseingang Thiede bis Danzigerstraße), 04.06.2023, 08:30 Uhr.

Unbekannte Personen hatte die Fahrbahn mit einer Vielzahl von Schrauben versehen. Auf einer Länge von ca. 100 Metern wurden die Schrauben verteilt. Bei mehreren Fahrzeugen wurden beim Überfahren die Reifen beschädigt. Hierbei entstanden Schäden in einer hohen dreistelligen Summe. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 94173-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße/Konrad-Adenauer-Straße, 04.06.2023, 12:25-16:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatte an einem auf einem Parkplatz abgestellten Pkw Opel den hinteren linken Reifen zerstochen und hierdurch einen Schaden von mindestens 300 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Lebenstedt zu wenden.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Thiede

Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 03.06.2023, 18:00 Uhr-04.06.2023, 13:30 Uhr.

In mindestens zwei Fällen hatte die unbekannte Täterschaft an den geparkten Fahrzeugen die Reifen beschädigt. Es wurden sowohl die Reifen zerstochen als auch Schrauben in die Karkassen eingedreht. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 94173-0 in Verbindung zu setzen.

