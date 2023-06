Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom Sonntag, 04.06.2023

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer 38226 Salzgitter, Schubertstraße Ecke Albert-Schweitzer Straße, Samstag 03.06.2023 ca. 19:07 Uhr

Am Samstagabend kam es in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein aktuell unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Schubertstraße und beabsichtigte, auf die Albert-Schweitzer-Straße einzubiegen. In diesem Zuge kam es zur Kollision mit einem 61-jährigen Fahrradfahrer, welcher als Vorfahrtsberechtigter den Radweg an der Albert-Schweitzer-Straße befuhr. Dieser Fahrradfahrer kam zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der verursachende Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne Erste Hilfe zu leisten. Der unbekannte Radfahrer soll ca. 1,80 m groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte mit zwei leicht verletzten Beamten 38226 Salzgitter, Drosselstieg, Sonntag 04.06.2023 ca. 01:15 Uhr

Eine 22-jährige Salzgitteranerin befand sich in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Zuge der Erstversorgung in dem hinzugezogenen Rettungswagen kam es zu Widerstandshandlungen durch die 22-Jährige. Dabei wurden eine 23-jährige Polizeibeamtin und ein 29-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Diese waren weiterhin dienstfähig. Die 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus zugeführt.

