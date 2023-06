Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 3. Juni 2023

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung - Täter gestellt

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Str./Fritz-Fischer-Str. 02.06.23, gegen 05.07 Uhr Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann einen abgestellten PKW beschädigt hatte. Der 22jährige alkoholisierte Täter konnte noch in Tatortnähe von den eingesetzten Streifenwagenbesatzungen vorläufig festgenommen werden. Hierbei wurde anhand von Zeugenaussagen und Spuren festgestellt, dass der Mann zuvor in einer Filiale einer Bank an der Kreuzung Goslarsche Str./Adersheimer Str. randaliert hatte und erhebliche Beschädigungen verursacht hatte. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Quad-Diebstahl, Hordorf, Zollstraße

01.06.23, 14.30 Uhr - 02.06.23, 09.00 Uhr Im genannten Tatzeitraum wurde ein graues Quad der Marke TGB im Wert von ca. 10000,- Euro entwendet.

Fahren unter BTM-Einfluss, Wolfenbüttel, Neuer Weg

02.06.23, gegen 11.51 Uhr

Unter dem Einfluss von unerlaubten Drogen stehend wurde ein 26jähriger Mann fahrend auf einem E-Scooter angetroffen. Eine Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige wurde gefertigt, weiterhin eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das BTM-Gesetz. Aufgefallen war der Mann der Funkstreifenwagenbesatzung durch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen, so dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz folgte.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Wittmar, Asseweg

02.06.23, gegen 15.44 Uhr

Ein 24jähriger führte einen PKW Seat, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Hierbei verursachte er beim Einparken einen Verkehrsunfall. Seine 20jährige Verlobte habe ihm den PKW nur kurzzeitig zum Einparken überlassen, so die Angaben gegenüber der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung. Gegen die Frau wurde daraufhin als Fahrzeughalterin ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

