Peine

Wolfenbüttel vom 03.06.2023:

Peine (ots)

Kontrollen gegen illegales Glücksspiel

In einer gemeinsamen Kontrollaktion mit den zuständigen Behörden und Behördenteilen der Städte Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel, dem Hauptzollamt Braunschweig sowie der Steuer- und Finanzbehörden sind in den Abend und Nachtstunden des 02.06. Lokalitäten der Schank- und Speisenwirtschaft zu kontrolliert worden. Darüber hinaus sind Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung am Einsatz beteiligt gewesen. Das Hauptaugenmerk lag auf der Einhaltung verschiedener Vorschriften wie der Überprüfung arbeitsrechtlicher Vorgaben oder auch der korrekte Umgang mit Kassensystemen. Darüber hinaus wurden insbesondere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, wie illegales Glücksspiel festgestellt und geahndet. Die Kontrollen, die zeitgleich im Stadtgebiet von Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel durchgeführt wurden, führten dann auch zum Auffinden und folgenden Sicherstellen zahlreicher manipulierter oder illegaler Spielautomaten. Daneben wurden Ordnungswidrigkeiten gegen arbeitsrechtliche Vorschriften geahndet. In einem Fall wurde eine Anzeige wegen des Verdachtes eines Drogendeliktes geschrieben. In einer Lokalität konnte ein Mann angetroffen werden, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Außerdem wurde während der Überprüfungen ein verbotener Gegenstand gefunden, weswegen eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt wurde.

Nachdem die Kontrollen insgesamt friedlich und kooperativ abliefen, waren die Maßnahmen gegen 01:00 Uhr beendet. Die festgestellten Verstöße werden nun von den jeweils zuständigen Behörden und Fachdienststellen abgearbeitet und verfolgt.

