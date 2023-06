Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Heckscheibe eines parkenden Autos durch einen Stein zerstört Donnerstag, 01.06.2023, zwischen 06:40 Uhr und 17:15 Uhr Die Heckscheibe eines zum Parken in der Straße Am Exer in Wolfenbüttel abgestellten PKW Opel ist am Donnerstag, zwischen 06:40 Uhr und 17:15 Uhr, zerstört worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte die ...

mehr