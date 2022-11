POL-HH: 221130-1. 16 vorläufige Festnahmen nach Verdacht des illegalen Glücksspiels in Hamburg-Eilbek

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: 27.11.2022, 02:00 Uhr bis 28.11.2022, 01:08 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Markt Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte bei einem Einbruch am Einkaufszentrum Langenhorn Markt einen Tresor erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten sich die unbekannten Täter in der Nacht zu Sonntag über ...

mehr