Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: alkoholisiert Unfall verursacht und anschließend Unfallstelle verlassen

Gehren, Residenzstraße/Friedensstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 08.04.2023 gegen 18:55 Uhr befuhr ein 41-jähriger Radfahrer die Residenzstraße. An der Kreuzung zur Friedensstraße wurde der Radfahrer von einem Mercedes-Sprinter erfasst und auf die Straße geschleudert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der schwerverletzte Radfahrer wurde anschließend ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Im Rahmen weiterer Ermittlungen meldete sich der mutmaßliche Unfallverursacher in der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest mit dem 56-jähriger Unfallverursacher wurde ein Vorwert von 1,93 % festgestellt. Im Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau wurde mit dem 56-jährigen Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt. Dessen Fahrerlaubnis wurden ebenfalls sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde mit circa 500,-EUR angegeben. Der Unfallverursacher muß sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Die PI Arnstadt- Ilmenau in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Unfallflucht der Straftatbestand des §142 des Strafgesetzbuches erfüllt wird. Um diese Straftaten aufklären zu können, sind die Beamten auf Zeugenhinweise angewiesen. Sollten Sie einen Verkehrsunfall beobachten, in dessen Folge Beteiligte von der Unfallstelle flüchten, wählen Sie bitte umgehend den Notruf der Polizei und tragen Sie so zur Aufklärung einer Straftat bei. (sg)

