Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brennender Papiercontainer

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte entzündeten am Samstagabend in der Heinrich-Heine-Straße den Inhalt eines Papiercontainers. Der Container brannte nachfolgend aus, so dass die Feuerwehr ausrücken und den Brand löschen musste. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0091222/2023) zu melden. (ml)

