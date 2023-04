Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl aufgeklärt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte am frühen Samstagmorgen ein Kennzeichendiebstahl in der Brieglebstraße aufgeklärt werden. Ein 16-Jähriger hatte zuvor beide Kennzeichentafeln an einem Pkw BMW entfernt. Durch Zeugenaussagen konnte der Jugendliche noch im Nahbereich gestellt werden. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Die gestohlenen Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell