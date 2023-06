Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 02.06.2023:

Peine (ots)

Diebstahl aus Umkleideräumen

Am 01.06. ist während eines Fußballspiels am VfB-Platz in Peine aus den Umkleideräumen Bargeld gestohlen worden. Während das Spiel ab etwa 19:00 Uhr lief, betrat ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Umkleideräume und stahl aus diversen Taschen und Bekleidung Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen melden sich bei der Polizei in Peine unter 05171-9990.

