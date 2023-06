POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 1. Juni 2023:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 1. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Einbruch in Bürocontainer

Dienstag, 30.05.2023, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 31.05.2023, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag, 30.05.2023, auf Mittwoch, 31.05.2023, nach Aufhebeln eines gesicherten Fensters in einen Bürocontainer in Cremlingen, Im Moorbusche. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine kleinere Menge an vorgefundenem Münzgeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird indes mit über 500 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei Cremlingen unter 05332 / 946540.

Wolfenbüttel: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Dienstag, 31.05.2023, zwischen 14.00 Uhr und 14:35 Uhr

Während des Einkaufs in einem Discounter in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel entwendete am Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter aus der geöffneten Handtasche einer 68-jährigen Seniorin deren Geldbörse mit Inhalt. Die Handtasche war in einem Einkaufswagen abgestellt. Der oder die Täterin muss offensichtlich eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl ausgenutzt haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 250 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

