POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 2. Juni 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Heckscheibe eines parkenden Autos durch einen Stein zerstört

Donnerstag, 01.06.2023, zwischen 06:40 Uhr und 17:15 Uhr

Die Heckscheibe eines zum Parken in der Straße Am Exer in Wolfenbüttel abgestellten PKW Opel ist am Donnerstag, zwischen 06:40 Uhr und 17:15 Uhr, zerstört worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte die Scheibe mutwillig durch einen bislang unbekannten Täter mit dem Stein zerstört worden sein. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Stein durch einen vorbeifahrenden PKW oder LKW hochgeschleudert worden ist und so die Scheibe zerstört wurde. Der entstandene Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

