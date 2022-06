POL-HA: Wohnungseinbruchdiebstahl - Täter festgenommen

Hagen-Innenstadt (ots) - Ein 46-jähriger Mann musste am Freitag, 03.06.2022, nach einem Arbeitsunfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfall ereignete sich in einem Betrieb für Oberflächentechnik in Hagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte ein Metalldeckel auf den Arbeiter und verletzte diesen am Kopf. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz erhielten Kenntnis ...

