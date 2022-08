Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wochenendbericht (19.-21.08.22) der Polizeiautobahnstation Montabaur

Heiligenroth (ots)

Im Laufe des Wochenendes wurden der Polizeiautobahnstation Montabaur bislang 16 Verkehrsunfälle gemeldet, die glücklicherweise allesamt glimpflich endeten. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am 19.08.2022, gegen 16:15 Uhr, leicht verletzt. Ihre beiden Motorräder hatten sich auf dem rechten Fahrstreifen der A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Montabaur berührt und es kam zum Sturz.

Außerdem wurden einige verkehrsrechtliche Fehlverhaltensweisen (Ordnungswidrigkeiten, aber auch Strafanzeigen) am Wochenende angezeigt, die polizeiliches Einschreiten erforderlich machten.

Die Autobahnpolizei weist auf die aktuell insbesondere ferienbedingt hohe Verkehrsdichte hin und bittet in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer um gegenseitige Rücksichtnahme, sowie darum eine besondere Vorsicht walten zu lassen. So können gefährliche Situationen vermieden und Verkehrsunfälle reduziert werden.

Im Rahmen der polizeilichen Verkehrskontrollen und Maßnahmen wurde am 21.08.2022 unter anderem ein mit Haftbefehl gesuchter, 23-jähriger Mann festgenommen, welcher anschließend dem zuständigen Gericht zugeführt wurde. Weiterhin konnten am 19.08.2022 sowie am 20.08.2022 je ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel festgestellt werden, wovon einer geringen Mengen an Betäubungsmitteln mitführte. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

