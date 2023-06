Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Peine vom Samstag, 03.06.2023

Peine (ots)

Wendeburg, Harvesse: Trunkenheit im Straßenverkehr

01.06.2023, 13:10 Uhr

Der 55-jährige Beschuldigte steht im Verdacht seinen schwarzen BMW Alpina F 30 in der Wenser Straße geführt zu haben, obwohl er in Folge des Genusses alkoholischer Getränke absolut fahruntüchtig war. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 2,24 Promille. Anschließend wurden ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Seinen Führerschein wird der Beschuldigte noch abgeben müssen. Weitere Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0

Mehrere Taschendiebstähle in Supermärkte

Edemissen

02.06.2023, 18:00 - 18:30 Uhr

Unbekannter Täter entwendet in einem Supermarkt in der Peiner Straße die Geldbörse der Geschädigten samt Inhalt aus ihrer Handtasche.

Vechelde

02.06.2023, 11:30 - 16:00 Uhr

Unbekannter Täter entwendet in einem Drogeriemarkt in der Bodelschwinghstraße die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten samt Inhalt.

Lengede

02.06.2023, 13:00 - 14:00 Uhr

Unbekannter Täter entwendet in einem Supermarkt in der Straße "Am Kreisel" die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten samt Inhalt.

Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0

Vechelde, Diebstahl eines Wohnwagens

02.06.2023, 03:30 Uhr

Zur o.g. Tatzeit wurde in der Straße Wetthoope ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer Wohnwagen der Marke Hobby von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0

Vöhrum, Raub

02.06.2023, 09:50 Uhr

In der Herrenfeldstraße wurde des heranwachsende männliche Opfer von einem unbekannten Täter angesprochen. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer eingeschüchtert, indem der Täter ihm Schläge androhte. Dadurch ließ sich das Opfer freiwillig durchsuchen, sodass der Täter 1300 EUR Bargeld aus der Geldbörse des Opfers entnahm und fußläufig in Richtung Parkgelände flüchtete. Der Täter trug einen weißen Hoodie mit der Aufschrift "Nike" sowie eine schwarze Hose. Weiterhin sprach er hochdeutsch, hat eine schlanke Gestalt und wird auf ca. 178-182 cm geschätzt. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-999 0.

