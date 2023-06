Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für das Polizeikommissariat Peine von Sonntag, 04.06.2023

Peine (ots)

Peine, Telgte: Diebstahl eines Baustellen-Stampfers

03.06.2023, 23:55 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zur genannten Tatzeit in der Hannoversche Heerstraße einen Baustellen-Stampfer vom Transporter des Geschädigten. Der Zeitwert des Stampfers beträgt ca. 2800 EUR. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-9990

Peine, Kernstadt Nord: Brandstiftung durch Anzünden von Altpapier, das an der Außenfassade eines Supermarktes lag

03.06.2023, 17:13 Uhr

Unbekannte Täter entzündeten auf dem Grundstück eines Supermarktes in der Sedanstraße Altpapier. Da dieses an der Außenfassade des Gebäudes gelagert war, wurden ein Fenster sowie an der Außenfassade verbaute Kunststoffteile des Gebäudes beschädigt. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnte der Brand weitesgehend gelöscht werden, sodass größerer Gebäudeschaden vermieden werden konnte. Der Brand wurde im weiteren Verlauf durch die hiesige Feuerwehr final gelöscht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 EUR geschätzt Hinweise an die Polizei Peine unter 05171-9990

Peine, Vöhrum: Zwei E-Scooter-Führer verstoßen gegen das Pflichtversicherungsgesetz

03.06.2023, 15:03 Uhr

Im Rahmen der Streife wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Straße Landwehr auf eine 17-jährige E-Scooter-Führerin und einen 18-jährigen E-Scooter-Führer aufmerksam. An beiden E-Scootern befand sich kein Versicherungskennzeichen, weshalb sich die Beamten dazu entschieden beide zu kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für beide E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand, weshalb die Beamten insgesamt zwei Strafverfahren einleiteten. Anschließend wurde beiden Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt und sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell