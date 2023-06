Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht PK SZ-Bad vom 03.06.2023, 09.00h bis Sonntag, 04.06.2023,09.00h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Diebstahl

Am Freitag, 02.06.2023, in der Zeit von 12.30 - 13.15 Uhr, wurde einer 80-jährigen Salzgitteranerin während eines Einkaufs in einem hiesigen Lebensmittelfachgeschäft aus der nicht verschlossenen Handtasche die Geldbörse mit 120 Euro Bargeld entwendet. Keine Täterhinweise vorhanden. Die Geschädigte stellte Strafantrag.

Körperverletzung

Am Samstag, 03.06.2023, kam es gegen 14.05 Uhr in einem Lebensmittelfachgeschäft in SZ-Bad nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einem körperlichen Übergriff einer 31-jährigen Frau aus Salzgitter-Bad gegenüber 54-jährigen Frau aus Salzgitter-Bad. Anlass des Streits war eine Uneinigkeit der Frauen über die Handhabung der Einkaufswagen. Die 31-jährige schubste und kratzte ihre Kontrahentin, so dass sich diese dadurch leichte Verletzungen am rechten Unterarm zuzog. Gegen die 31-jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Am Sonntag, 04.06.2023, 01.24 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann aus Salzgitter auf der Nord-Süd-Straße, Höhe Altstadtfriedhof, als Führer eines E-Scooters angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alcotest mit dem Dräger Evidential ergab ein Wert von 0,31mg/l. Ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell