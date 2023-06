Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bargeld und Tresor entwendet + Diebe gestört? + Diebe in Tankstelle + Einbrüche

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Bargeld und Tresor entwendet

Aus Büroräumen einer Spedition in der Egerländer Straße entwendeten Unbekannte Bargeld und einen Würfeltresor mit enthaltenen Fahrzeugpapieren im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hierzu hebelten sie zunächst zwischen Mittwoch, 21. Juni, 17 Uhr, und Donnerstag 7.45 Uhr, ein Fenster auf und verschafften sich damit Zutritt zum Gebäude. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Diebe gestört?

Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren tausend Euro stellten Diebe in der Haddamshäuser Straße offenbar schon für den Abtransport bereit, als sie in der Nacht auf Donnerstag, 22. Juni, bei der Tat vermutlich gestört wurden. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zum Hauptgebäude und den Lagerräumen des Geschäfts verschafft und dabei einen 500 Euro hohen Schaden verursacht. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wem sind in der Haddamshäuser Straße zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer könnte die Diebe gestört haben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Diebe in Tankstelle

Innerhalb weniger Minuten brachen Diebe am Freitagmorgen, 23. Juni, die Eingangstür einer Tankstelle in der Kasseler Straße auf, entwendeten Tabakwaren und flüchteten. Dabei verursachten sie gegen 4.20 Uhr einen Schaden von etwa 4.000 Euro, der Wert des Diebesguts liegt bisherigen Erkenntnissen zufolge noch deutlich darüber. Die zwei mit Sturmhauben maskierten Personen waren etwa 180 cm groß, beide mit einer blauen Jeans bekleidet, eine trug dazu ein helles- die andere Person ein dunkles Oberteil. Ein Täter hatte eine Plastiktasche dabei. Nähere Beschreibungsmerkmale ergab die Auswertung der Videoüberwachung bislang nicht. Vermutlich flüchteten die Diebe in Richtung Wehrda-Kaufpark. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer hat zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge an der Tankstelle gesehen? Wer hat zwei Personen wegrennen und womöglich in ein in der Nähe stehendes Fahrzeug steigen sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain- Kleinseelheim: Einbrüche

In der Straße Schöne Aussicht hebelten Diebe zwischen Mittwoch, 21. Juni, 23 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, eine Terrassentür auf und verschafften sich damit Zutritt zum Einfamilienhaus. Die Unbekannten entwendete Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 800 Euro, der entstandene Schaden an der Tür dürfte ähnlich hoch sein. Im etwa gleichen Zeitraum versuchten es die vermutlich gleichen Kriminellen noch ein paar Häuser weiter, ließen aber aus unbekannter Ursache von dem Einbruchversuch ab. Möglicherweise flüchteten sie, nachdem die Bewohner gegen 3 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört und das Licht eingeschaltet hatten. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

