POL-PDLD: Altdorf - Diesel abgezapft

Zwei Unbekannte haben am frühen Morgen (19.05.2023, 4 Uhr) in der Raiffeisenstraße an zwei LKW über 300 Liter Diesel abgezapft. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über eine Böschung auf das Betriebsgelände, wo sie aus den Tanks den Kraftstoff entnahmen und in Behältnissen abtransportierten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Hinweise zu den Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

