POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Kreuzstraße- 14.000 Euro Blechschaden (26.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Rund 14.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Kreuzstraße passiert ist. Ein 70-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Kreuzstraße unterwegs vom Kreuzsteintunnel herkommend in Richtung Stockach unterwegs und wollte auf Höhe einer Tankstelle nach links auf deren Gelände abbiegen. Das Abbremsen des Mercedes erkannte eine dahinterfahrende 34-Jährige zu spät. Sie prallte mit einem Hyundai in das Heck des Mercedes. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am Hyundai entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro und den am Mercedes auf ungefähr 6.000 Euro.

