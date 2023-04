Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Gas mit Bremse verwechselt - Unfall am Klinik-Parkhaus fordert rund 40000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 40000 Euro Sachschaden an vier Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwochvormittag im Bereich des Parkhauses am Schwarzwald-Baar Klinikum in der Klinikstraße ereignet hat. Gegen 10 Uhr wollte eine 79-jährige Frau mit einem Mitsubishi Eclipse aus dem Parkhaus ausfahren. Hierbei verwechselte die Frau das Brems- mit dem Gaspedal. Im Zuge der ungewollten Beschleunigung geriet der Wagen von der Fahrspur ab und prallte heftig gegen drei geparkte Autos. Durch den Unfall entstand am Mitsubishi der Frau erheblicher Schaden in Höhe von rund 20000 Euro. An den drei geparkten Autos, einem Mazda, einem Mercedes der A-Klasse und an einem Suzuki S-Cross entstand Sachschaden von insgesamt ebenfalls rund 20000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der vier nicht mehr fahrbereiten Wagen.

