POL-KN: (VS-Weigheim, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Audi auf der Autobahn in Brand geraten

VS-Weigheim, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein Audi während der Fahrt von Stuttgart in Richtung Singen auf der Bundesautobahn A81, etwa auf Höhe VS-Weigheim in Brand geraten. Ein 27-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit einem Audi A6 auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen. Als sich der Mann gegen 15.20 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen, etwa auf Höhe Weigheim befand, nahm der Wagen kein Gas mehr an und der 27-Jährige lenkte das Auto auf dem Standstreifen der Autobahn. Kurz danach stieg aus dem Motorraum Rauch auf und der Audi begann zu brennen. Der Fahrer wählte daraufhin den Notruf. Die nach der Verständigung mit mehreren Einsatzkräften eintreffender Feuerwehr Trossingen löschte den mittlerweile in Vollbrand geratenen Wagen. Auch das THW Trossingen kam zur Brandstelle und übernahm die Absicherung der Gefahrenstelle. Während den Löschmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Singen vorübergehend voll gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport des mit mehreren tausend Euro komplett beschädigten Autos.

