POL-MR: Gladenbach: Zeugensuche nach Verdacht der Vergewaltigung

Die Kriminalpolizei in Marburg ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung und sucht Zeugen. Die Tat soll sich am Freitag, 16. Juni, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf einer Wiese an der Ringstraße/ Ecke Burgstraße ereignet haben.

Zuvor habe der bislang unbekannte Mann die 21-jährige Frau aus Gladenbach am Marktplatz angesprochen. Sie seien dann zusammen über die Straße Zum Spritzenplatz zu der Wiese gegangen, wobei sie dabei ihr Fahrrad geschoben habe. Auf der Wiese habe der Unbekannte gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durchgeführt.

Ihr gegenüber habe er angegeben, 17 Jahre alt zu sein, wobei er vom Aussehen auch älter sein könnte. Zudem habe er geäußert, aus Gladenbach-Weidenhausen zu kommen. Er habe ein asiatisches Erscheinungsbild, schwarze, etwas längere nach oben gestylte Haare, die eventuell etwas gelockt sind, einen Bart und trage zwei auffällige, silberne Ohrstecker.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die beiden Personen gesehen? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben und die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

