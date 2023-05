Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Hetzerath (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023, kam es gegen 15:30 Uhr in der Straße "Kirchgäßchen", unmittelbar vor der Kita in Hetzerath, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Kind, welches die Straße mit seinem Fahrrad befuhr und einem 3-jährigen Kind. Durch den Zusammenprall wurden beide Kinder glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Einsatz befanden sich der Notarzt mit Rettungshubschrauber, sowie das DRK und die Polizei Wittlich.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell