Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung von Polizeibeamten

Mehren (ots)

Am 15.05.2023 gegen 19:45 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen nach Mehren, hier suchte er seine Ex-Frau auf, geriet mit dieser in Streit in dessen Verlauf er die Türe beschädigte.

Durch die verständigten Polizeibeamt*innen wurde der Mann angetroffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass dieser merklich unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Während den polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er zudem die eingesetzten Beamt*innen. Auch diesbezüglich wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell