POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Jugendlicher aus Problemgruppe in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots) - Der Polizei sind am Mittwoch, 15. Juni, und Donnerstag, 16. Juni, fünf Einbrüche in Wohnungen gemeldet worden. An der Gerkerather Mühle in Rheindahlen-Mitte trat ein unbekannter Täter am Mittwoch, 15. Juni, zwischen 4 Uhr und 9.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus die Tür zu einer Wohnung ein und stahl Bargeld und persönliche Dokumente sowie Gegenstände. Am selben Tag zwischen 12 Uhr und 23 Uhr ...

mehr