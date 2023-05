Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Fahrrad gegen Pkw/Radfahrerin schwer verletzt

Troisdorf (ots)

In Troisdorf kam es am Dienstag (02. Mai) zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Eine 20-jährige Troisdorferin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zur Poststraße verlaufenden kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Willy-Brandt-Ring. In der gleichen Richtung war auf der Fahrbahn ein 70 Jahre alter Autofahrer unterwegs. Als beide sich auf gleicher Höhe befanden, wechselte die junge Frau in Höhe eines Fußgängerüberwegs unvermittelt auf die Fahrbahn und prallte gegen die rechte Seite des Pkw. Die Radlerin stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Der 70-Jährige aus Köln sagte, dass die Radfahrerin sich nicht umgeschaut und kein Handzeichen gegeben habe. Die 20-Jährige, die keinen Helm trug, konnte zunächst nicht zum Unfallhergang befragt werden. Sie wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Hyundai wurde leicht an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Polizisten sicherten vor Ort alle Spuren, nahmen den Unfall auf und fertigten später eine Verkehrsunfallanzeige. Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms bei einem Unfall das Risiko leichte oder schwere Kopfverletzungen davon zu tragen, erheblich verringern kann. (Uhl)

