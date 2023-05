Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger stehlen Geldbörse aus Wohnung

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (2. Mai) wurde ein 76-jähriger aus Sankt Augustin Opfer von Betrügern. In der Mittagszeit erhielt der Senior zunächst einen Anruf auf seiner Festnetznummer. Der Anrufer gab an, von einer Teppichfirma zu sein, bei der der Sankt Augustiner von vielen Jahren einen Teppich gekauft habe. Da die Firma nun ein Jubiläum feiere, würden zwei Mitarbeiter dem 76-Jährigen nun ein kleines Präsent überreichen wollen. Gegen 13:00 Uhr klingelten tatsächlich zwei Männer an der Wohnung und wurden von dem älteren Herrn und seiner Frau in ihre Wohnung gebeten. Nachdem die vermeintlichen Verkäufer einen kleinen Teppich als angebliches Dankeschön überreicht hatten, trank man gemeinsam im Wohnzimmer noch ein Glas Wasser. Einer der Gäste bat dann darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Im Anschluss verabschiedeten sich die beiden Männer und verließen die Wohnung. Kurz darauf bemerkte die Ehefrau, dass die Geldbörse des 76-Jährigen nicht mehr auf ihrem Platz im Schlafzimmer lag. Der Unbekannte hatte offenbar nicht die Toilette, sondern die Gelegenheit zum Diebstahl genutzt. In dem entwendeten Portemonnaie befanden sich, neben diversen Papieren und Ausweisen, auch die EC-Karte und 200 Euro Bargeld. Der eine Täter wird als dicklich, etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß und schwarzhaarig beschrieben. Er soll einen dunklen Teint gehabt haben und mit gelbem Pullover und brauner Jacke bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann soll schlank, ebenfalls etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß, schwarzhaarig und von dunklem Teint gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

