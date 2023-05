Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abbiegeunfälle mit Verletzten in Niederkassel und Troisdorf

Niederkassel/Troisdorf (ots)

Am Sonntagabend (30. April) wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Hürth gegen 21.30 Uhr von der Deutzer Straße in Niederkassel bei Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Marktstraße abbiegen. Dabei übersah der Mann, der in einem Ford Kleintransporter unterwegs war, einen in Fahrtrichtung Mondorf entgegenkommenden, mit drei Personen besetzten SUV. Der Fahrer des grauen VWs, ein 28 Jahre alter Mann aus Morsbach, versuchte die Kollision zu verhindern und lenkte seinen Wagen nach rechts. Zwar konnte er den Zusammenstoß mit dem Transporter verhindern, kollidierte jedoch mit dem Mast einer Ampelanlage.

Dabei wurden der Morsbacher, seine gleichaltrige Ehefrau als Beifahrerin und seine 32-jährige Cousine im Fond des Autos leicht verletzt. Der 27-jährige Hürther und sein Transport kamen ohne Schaden davon.

Die Ampelanlage wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Ein Techniker wurde hinzugezogen, der die Instandsetzung übernahm. Am 01. Mai kam es auf der Lülsdorfer Straße in Troisdorf-Spich zu einem weiteren Abbiegeunfall, bei dem ebenfalls drei Menschen verletzt wurden.

Eine 20-jährige Opel-Fahrerin aus Siegburg war gegen 20.55 Uhr aus der mittels Verkehrszeichen untergeordneten Sternstraße nach rechts auf die übergeordnete Lülsdorfer Straße abgebogen. Dabei übersah sie offensichtlich den von links kommenden Opel einer 50-jährigen Frau aus Troisdorf, die bereits auf der Lülsdorfer Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Kleinwagen wurden die beiden Fahrzeugführerinnen sowie die 20-jährige Beifahrerin der Siegburgerin leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Wagen der 50-Jährigen wurde bei dem Zusammenprall auf den Stellplatz eines angrenzenden Hauses geschleudert und beschädigte dort einen geparkten Audi.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Bi)

