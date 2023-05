Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigarettenautomaten in Much und Neunkirchen-Seelscheid aufgebrochen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Vermutlich bereits in der Nacht auf Freitag (28. April) wurde in Neunkirchen-Seelscheid ein Zigarettenautomat aufgehebelt. Schulkinder entdeckten am Freitagmittag den offen stehenden Automaten in der Rengerter Straße. Der oder die unbekannten Täter entwendeten eine nicht bekannte Menge an Zigaretten und Bargeld und entkamen unerkannt. Zwischen Freitag (28. April) 20:00 Uhr und Samstag (29. April) 13:00 Uhr wurden in Much-Gerlinghausen zwei weitere Zigarettenautomaten geplündert. Dazu wurde zunächst eine in der Nähe stehende Straßenlaterne außer Funktion gesetzt. Dann durchtrennten der oder die Täter mittels einer Metallsäge an den Automaten angebrachte Sicherheitsbügel. Anschließend hebelten sie die Automaten auf und entnahmen wieder Zigaretten und Bargeld. Die Höhe er Beute ist bislang nicht bekannt. Ob die Taten im Zusammenhang miteinander stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. An allen Automaten wurden Spuren gesichert, die nun im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Arbeit ausgewertet werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell